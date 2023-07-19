Бывшего орловского следователя оштрафовали на 1,5 млн рублей за получение взятки

За получение взятки (ст. 290 УК РФ) осужден бывший следователь отдела МВД по Троснянскому району Орловской области. Об этом сообщило управление Следственного комитера России (СКР) по Курской области, не раскрывая имя осужденного. Курский суд лишил его звания лейтенанта юстиции и приговорил к штрафу в размере 1,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что 30 июня 2022 года следователь возбудил уголовное дело по факту кражи 20 мешков аммиачной селитры стоимостью 350 тыс. руб. (п. «в» ч.3 ст.158 УК РФ , максимальное наказание — шесть лет колонии). В ходе расследования были установлены подозреваемые. 28 августа полицейский следователь, находясь в салоне автомобиля, получил 100 тыс. руб. взятки за «совершение им незаконного бездействия, выражающегося в непринятии мер по изобличению лиц, виновных в совершении кражи», сообщили в СКР. По данным ведомства , деньги купюрами по 5 тыс. руб. были завернуты в тряпку. Их положили под ручной тормоз в машине. Следователь взял сверток и поместил его в пакет, с которым вышел на улицу.

В суде экс-правоохранитель признал свою вину.

Ранее по подозрению в получении взятки был задержан начальник управления по вопросам миграции воронежского главка МВД.

Алина Морозова

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