В Тюмени возбудили уголовное дело из-за столкновения самолета со столбом

Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) из-за столкновения самолета с мачтой освещения в тюменском аэропорту Рощино. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального межрайонного следственного управления на транспорте СК России.

По данным силовиков, утром 17 июля самолет Boeing 737-800 во время буксировки задел мачту левым полукрылом. На борту находилось 134 пассажира, в том числе 28 детей. Пострадавших нет, однако авиакомпании был причинен материальный ущерб на сумму более 1 млн руб.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначена и проводится судебная техническая экспертиза.

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