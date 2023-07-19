В Новороссийске большегруз сбил шестилетнюю девочку

В Новороссийске шестилетняя девочка, перебегавшая дорогу на красный сигнал светофора, оказалась под колесами грузовика MAN. Об этом сообщил Отдел пропаганды БДД Госавтоинспекции Краснодарского края.
Фото: пресс-служба отдела пропаганды БДД Госавтоинспекции Краснодарского края
«Девочка находилась без сопровождения взрослых, шла из магазина домой»,— говорится в сообщении.
В ведомстве «Ъ-Кубань» уточнили, что авария произошла на улице Мефодиевской у дома 15.
Ребенка с травмами различной степени тяжести отправили в больницу. Полученные в ходе проверки сведения направят на комиссию по делам несовершеннолетних для принятия мер в отношении родителей.
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