В Новороссийске большегруз сбил шестилетнюю девочку

В Новороссийске шестилетняя девочка, перебегавшая дорогу на красный сигнал светофора, оказалась под колесами грузовика MAN. Об этом сообщил Отдел пропаганды БДД Госавтоинспекции Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба отдела пропаганды БДД Госавтоинспекции Краснодарского края Фото: пресс-служба отдела пропаганды БДД Госавтоинспекции Краснодарского края

«Девочка находилась без сопровождения взрослых, шла из магазина домой»,— говорится в сообщении.

В ведомстве «Ъ-Кубань» уточнили, что авария произошла на улице Мефодиевской у дома 15.

Ребенка с травмами различной степени тяжести отправили в больницу. Полученные в ходе проверки сведения направят на комиссию по делам несовершеннолетних для принятия мер в отношении родителей.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram