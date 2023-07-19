Кубанские регоператоры предложили штрафовать за отсутствие договоров на вывоз ТКО

Кубанские региональные операторы по обращению с ТКО предложили установить административную ответственности за отсутствие договоров на вывоз мусора. Об этом сообщает министерство ТЭК и ЖКХ края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram регоператора «Крайжилкомресурс» Фото: Telegram регоператора «Крайжилкомресурс»

Представители министерства, регоператорв и Росприроднадзора обсудили с краевыми депутатами пробелы в законах, которые влекут за собой проблемы с вывозом мусора. Кроме изменения регионального закона об административных правонарушениях в части введения ответственности за отсутствие договора на оказание услуг по обращению с ТКО, регоператоры также предложили установить наказание за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по обустройству мусорных площадок, приобретению контейнеров и их надлежащему содержанию.

Ведомство считает, что эти меры позволят обеспечить надлежащее санитарное состояние населенных пунктов и добиться от граждан заключения договоров с регоператорами, что в конечном итоге снизит количество несанкционированных свалок.

Михаил Волкодав

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