В Сочи третий день идут поиски пропавшего в море туриста, не умеющего плавать

В поселке Лоо в районе Сочи третий день идут поиски отдыхающего, не умеющего плавать. Об этом сообщила пресс-служба ЮПСО МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

Спасатели ведут поиски на берегу и в море в Лазаревском районе. По данным ведомства, работы идут с помощью катера и гидроцикла на участке от поселка Дагомыс до Якорной Щели у берега и на удалении 1,5 км.

Об исчезновении 28-летнего туриста стало известно днем 18 июля. Брат пропавшего молодого человека рассказал, что они купались на одном из пляжей поселка Лоо и в определенный момент родственник исчез из виду.

Анастасия Донскова

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