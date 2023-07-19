Футбольный клуб «Краснодар» показал новую тренировочную форму игроков

Футбольный клуб «Краснодар» представил тренировочную форму игроков в новом сезоне. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»
«Это комфортные и легкие комплекты в классическом для "быков" зеленом цвете»,— говорится в сообщении.
Официальная игровая форма разработана по мотивам образцов прошлых сезонов и представлена в бело-зеленых тонах.
В июне 2022 года ФК «Краснодар» прекратил сотрудничество с компанией Puma, выступавшей спонсором команды. Фирма занималась разработкой эскизов формы футболистов. Логотип Puma убрали с экипировки «быков».
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