Футбольный клуб «Краснодар» показал новую тренировочную форму игроков

Футбольный клуб «Краснодар» представил тренировочную форму игроков в новом сезоне. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар» Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

«Это комфортные и легкие комплекты в классическом для "быков" зеленом цвете»,— говорится в сообщении.

Официальная игровая форма разработана по мотивам образцов прошлых сезонов и представлена в бело-зеленых тонах.

В июне 2022 года ФК «Краснодар» прекратил сотрудничество с компанией Puma, выступавшей спонсором команды. Фирма занималась разработкой эскизов формы футболистов. Логотип Puma убрали с экипировки «быков».

Анастасия Донскова

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