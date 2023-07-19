Пешеходный мост через Исеть на Уктусе откроют осенью

Пешеходный мост в районе ул. Водоемная на Уктусе уже построен и будет сдан в эксплуатацию в начале осени. Об этом заявил заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов.

Строительство моста стало первым этапом благоустройства набережной Исети. Окончание второго и третьего этапа строительства планируется осенью следующего года. Ожидается, что в районе ул. Водоемная будет проложен 1 км дороги, благоустроена набережная, а также созданы велодорожки и тротуары.

Подрядчиком проекта выступает «Атомстройкомплекс». Зимой этого года компания показала, как будет выглядеть мост. Дорогу построят на средства инфраструктурного бюджетного кредита с использованием федеральных средств. Отремонтированный участок будет примыкать к ул. Просторная с выездом на Кольцовский тракт.

Ранее жители района жаловались на отсутствие моста в этом месте — чтобы пересечь реку, им приходилось идти в обход по железнодорожным путям со стороны ул. Просторная.

Анна Капустина

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