ГУМЧС Крыма объявило предупреждение о пожароопасности до 23 июля

ГУ МЧС по Крыму объявило предупреждение о пожароопасности в западной части полуострова с 19 по 23 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

О чрезвычайной пожарной опасности ведомство сообщает со ссылкой на данные Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

С 8 июля на территории всего полуострова был введен особый противопожарный режим. Сейчас в Крыму строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, включая сжигание сухой растительности и бытового мусора.

Виновным в нарушении правил пожарной безопасности в зависимости от характера нарушения и последствий грозят дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.

Михаил Волкодав

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