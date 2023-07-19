Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ГУМЧС Крыма объявило предупреждение о пожароопасности до 23 июля

ГУ МЧС по Крыму объявило предупреждение о пожароопасности в западной части полуострова с 19 по 23 июля.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

О чрезвычайной пожарной опасности ведомство сообщает со ссылкой на данные Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

С 8 июля на территории всего полуострова был введен особый противопожарный режим. Сейчас в Крыму строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, включая сжигание сухой растительности и бытового мусора.

Виновным в нарушении правил пожарной безопасности в зависимости от характера нарушения и последствий грозят дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.

Михаил Волкодав

Читайте нас в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...