В Крыму скорректировали схему объезда пожара на военном полигоне

В Крыму обновили схему объезда участка павтотрассы «Таврида» в районе пожара на военном полигоне в Кировском районе. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Крыма Сергея Аксенова Фото: Telegram-канал главы Крыма Сергея Аксенова

«При движении со стороны Симферополя по трассе “Таврида” в районе села Льговское необходимо свернуть с трассы на старую дорогу. Выезд на «Тавриду» возможен через пгт Первомайское или Феодосию»,— говорится в сообщении.

Обратный маршрут аналогичен установленному временному объезду или возможен по автодороге «Феодосия — Белогорск».

Ранее схема проезда участка трассы протяженностью с 118 км по 130 км была организована через поселения Старый Крым и Первомайское.

Пожар на военном полигоне в Кировском районе Крыма произошел утром 19 июля. Из опасной зоны в пункты временного размещения эвакуируют 2,2 тыс. жителей окрестных поселений. О причинах и деталях происшествия не сообщается, однако очевидцы сообщают в соцсетях о взрывах на складе боеприпасов.

Анастасия Донскова

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