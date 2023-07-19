В Нижегородской области запускают акселератор для разработчиков генеративного ИИ

В Нижегородской области начался отбор стартапов, создающих проекты на основе технологии генеративного искусственного интеллекта. По итогам акселерации компании могут получить предложение о запуске пилотной программы, либо инвестиции от $100 тыс. до $10 млн.

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В акселерационную программу могут попасть компании, которые создают технологии для подготовки текстов, генерации видео и изображений по текстовому описанию, создания рекламных макетов, поиска ответов на вопросы пользователей, подготовки и проверки юридических документов, парного программирования, поиска багов и улучшения качества кода и др.

По итогам собеседований и питчинг-сессии эксперты определят 10 команд, которые пройдут 12-недельную акселерацию в режиме онлайн. Вычислительные мощности для развертывания и тренировки моделей и доступ к большим данным разработчикам предоставит MTS AI. С участниками отбора будут работать менторы из крупнейших BigTech-компаний, а также эксперты по продуктам и бизнес-стратегии. При этом стартапам не нужно будет отдавать долю в своем бизнесе в обмен на акселерацию — участие бесплатное. Итоги программы подведут в ноябре.