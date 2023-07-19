Синоптики предупредили о возможном опасном подъеме уровня воды в реках на Кубани из-за дождей

В результате сильных осадков уровень воды в реках черноморского побережья Кубани может подняться до неблагоприятных отметок. Об этом сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (КЦГМС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В среду и в четверг местами в крае ожидаются сильные дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20–23 м/с. Опасные подъемы уровня воды предполагаются на реках в районе Геленджика и Туапсинского района. На участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем.

Погодная ситуация в крае находится под влиянием фронтальных разделов циклона. Ранее КЦГМС объявил штормовое предупреждение до конца четверга.

Михаил Волкодав

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