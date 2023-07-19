Следком начал проверку по факту отравления детей в Туапсинском районе

В Туапсинском районе начали проверку обстоятельств отравления 12 детей и тренера на базе отдыха «Парус» в Шепси. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

По данным ведомства, 10 июля текущего года дети прибыли на турбазу вместе с тренером. В районе действует запрет на купание, связанный с эпидобстановкой после обильных потопов. Несмотря на ограничение, дети отправились купаться на пляж 16 июля. В ночь на 17 июля детей и их тренера госпитализировали в связи с недомоганием.

«Отобраны пробы, в том числе пищевых продуктов, питьевой и морской воды, которые направлены для проведения лабораторных исследований»,— говорится в сообщении.

Проверку по факту госпитализации детей проводят совместно с сотрудниками Роспотребнадзора.

Анастасия Донскова

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