Из Феодосии в район пожара на военном полигоне отправят 15 муниципальных автобусов

В Феодосии с маршрута сняли 15 муниципальных автобусов, которые направят в зону пожара на военном полигоне в Кировском районе Крыма. Об этом сообщает Оперативный штаб РК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Феодосии Фото: Пресс-служба администрации Феодосии

«Администрация города предупредила, что сегодня интервалы межу рейсами будут увеличены»,— говорится в сообщении.

Утром 19 июля стало известно о пожаре на военном полигоне в Кировском районе Крыма. Причины и обстоятельства происшествия будут расследовать следственные органы. Из зоны пожара эвакуируют не менее 2 тыс. человек. Глава республики Сергей Аксенов заявил, что регион справляется с ситуацией, дополнительной помощи не требуется. Участок трассы «Таврида» временно перекрыт. Организован проезд через ближайшие поселения.

Анастасия Донскова

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