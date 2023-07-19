В Сургуте автомобиль сбил женщину и трехлетнего мальчика

В Сургуте автомобиль Infiniti сбил 30-летнюю женщину и трехлетнего мальчика, перебегавших дорогу на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Ханты-Мансийскому автономному округу.

ДТП произошло 18 июля около 11:20 на ул. Игоря Киртбая. По данным ГИБДД, за рулем Infiniti был 40-летний мужчина. Женщина и ребенок в результате аварии поличили травмы и были госпитализированы.

Всего накануне в Югре произошло два ДТП, в которых пострадали три человека. Сотрудники ГИБДД задержали 18 водителей с признаками опьянения. За выезд на встречную полосу к ответственности привлекли 152 водителя.

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