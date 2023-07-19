В Краснодаре за два месяца выкосили 7 тысяч гектаров сорной травы

В Краснодаре за два последних месяца выкосили 7 тыс. га сорной растительности. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

«На частные территории заходить не имеем права, а сейчас это самые главные очаги произрастания сорной растительности. Многие жители не понимают всю опасность сезонной аллергии. Мы проводим комплексную разъяснительную работу в этом направлении»,— отметил замглавы Краснодара Максим Онищенко.

Ежедневно в городе от сорной травы освобождают территории кладбищ. Покос организован в массивах для многодетных семей. Мониторинг ситуации на стройплощадках осуществляют представители департамента строительства Краснодара. С руководителями компаний проводят разъяснительную работу.

Анастасия Донскова

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