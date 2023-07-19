В Екатеринбурге отправили в колонию мужчину, пытавшегося ограбить павильон микрозаймов

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор мужчине, который пытался ограбить павильон микро-финансовой организации, угрожая сотруднице ножом. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что его признали виновным в разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Ему назначили три года и четыре месяца колонии строгого режима.

По данным следствия, днем 1 мая текущего года пьяный мужчина, вооруженный кухонным ножом, зашел в павильон микрозаймов. Приставив нож к шее сотрудницы, он потребовал достать из сейфа 180 тыс. руб. Девушка сумела нажать тревожную кнопку для вызова группы быстрого реагирования, после чего мужчина скрылся.

Помимо лишения свободы, суд обязал обвиняемого выплатить сотруднице организации 30 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда. Осужденный взят под стражу в зале суда.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте