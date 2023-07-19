Segezha Group проходит пожароопасный сезон без происшествий

Филиалы по лесным ресурсам лесоперерабатывающих предприятий Segezha Group (MOEX: SGZH) полностью готовы к тушению пожаров на территории аренды в регионах, где компания ведет лесозаготовку.

Фото: Управление по стратегическим коммуникациям и бренду ПАО «Сегежа Групп»

Силы и средства для этой работы укомплектованы, организованы добровольно-пожарные дружины в составе более 900 человек. Приказами назначены старшие групп, определены периоды дежурства. За лесными участками ведется постоянное наблюдение во взаимодействии с подразделениями лесоохраны и МЧС. Согласованное с лесничествами патрулирование в соответствии с проектами освоения лесов ведется по 91 маршруту общей протяженностью более 2800 км.

Все работники компании, задействованные в составах пожарных дружин, прошли инструктажи и обучение. В 2022 году обучение по направлению «Руководитель тушения лесных пожарных» прошли 58 сотрудников, в 2023-м по этой программе обучены 82 человека. Контроль за пожарной безопасностью в границах арендованных участков осуществляют ответственные за безопасное производство пожароопасных работ на участках лесозаготовки, складирования пиловочного и технологического сырья. На всех объектах, расположенных на лесных участках, запрещено проведение пожароопасных работ.

В регионах, в пунктах сосредоточения пожарных сил и средств, созданы текущие и аварийные запасы горюче-смазочных материалов, закреплена техника лесопатрульных комплексов. Информация по ситуации на лесных участках собирается и обрабатывается в единой диспетчерской службе. В местах лесопользования построены и реконструированы лесные дороги противопожарного назначения общей протяженностью 856 км, устроены минерализованные полосы протяженностью более 2 200 км, установлены информационные аншлаги о мерах обращения с огнем в количестве 1182. Одновременно ведется воспроизводство лесных насаждений. В 2023 году Segezha Group планирует лесовосстановление на площади 65,4 тыс. га.

В Республике Карелия в состав противопожарной бригады филиала по лесным ресурсам Сегежского ЦБК включены около 300 специалистов с опытом тушения лесных пожаров. В лесах обустроено более 100 пожарных водоемов с подъездами для спецтранспорта. Совместно с лесничествами организованы и укомплектованы пункты сосредоточения противопожарного инвентаря (ПСПИ), оснащенные резиновыми цистернами, мотопомпами, ранцевыми опрыскивателями, аптечками и радиостанциями. Филиал полностью обеспечен тяжелой спецтехникой. В команде есть катер для тушения береговых пожаров и экстренной помощи.

В Красноярском крае, в Лесосибирске, Богучанах, Кодинске и Сосновоборске, участки лесозаготовки контролирует группа лесных пожарных из 206 человек. К противопожарной работе Объединенного филиала по лесным ресурсам готовы многоцелевые тягачи на гусеничном шасси и бульдозеры. В Кировской области сотрудники филиала по лесным ресурсам Вятского фанерного комбината контролируют обстановку в Нагорском, Немском, Кирсинском и Опаринском районах. В Вологодской области лесопромышленный концерн «Кипелово» патрулирует участки в Сокольском, Сямженском, Харовском, Вытегорском, Бабушкинском и Нюксенском районах.

Как у крупнейшего арендатора у компании широкий круг обязанностей. В ряде случаев, по обращениям органов власти, лесозаготовительные филиалы принимают участие в тушении лесных пожаров не только в своей аренде, но и в других лесах. Так, в июне в Красноярском крае 33 сотрудника помогли потушить лесной пожар в Лосиноборском участковом лесничестве. Площадь возгорания от удара молнии на землях лесфонда тогда составила 4 400 га.

На текущий момент в зоне ответственности Segezha Group возгораний не фиксируется.

Segezha Group – уникальный российский лесопромышленный холдинг. Он выделяется в отрасли полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. В фокусе развития – экологичные технологии глубокой переработки древесины и максимально безотходного использования сырья. Группа является одним из крупнейших лесопользователей в мире. Общая площадь арендуемого лесфонда составляет около 16 млн га, а объем расчетной лесосеки – почти 24 млн куб. м (с учетом ПИП – приоритетных инвестиционных проектов). Стабильность бизнеса гарантируется высокой степенью самообеспеченности сырьем – 94% потребностей компании в древесине покрывается за счет собственных ресурсов. В рамках борьбы с изменением климата, а также для повышения продуктивности своих лесов Группа внедряет принципы интенсивной модели устойчивого лесопользования. Segezha Group занимает лидерские позиции по целому ряду высокоэкологичной, углероддепонирующей продукции лесопромышленного комплекса. Так, холдингу принадлежит 1-е место в России по выпуску крафт-бумаги, промышленных бумажных мешков и пиломатериалов. В глобальном масштабе Группа на 3-м месте по производственным мощностям березовой фанеры. Компания так же на 3-м месте среди ведущих европейских производителей пиломатериалов. Производственные активы Segezha Group расположены в 10 российских регионах: Республика Карелия, Красноярский край, Санкт-Петербург, Архангельская, Вологодская, Иркутская, Кировская, Костромская, Московская и Ростовская области. Торговые представительства открыты в КНР и Сингапуре. Компания уверенно чувствует себя на глобальном рынке лесной продукции и гибко реагирует на малейшие изменения деловой конъюнктуры – она представлена на рынках более чем 80 стран. Трудовой коллектив растет и развивается вместе с холдингом – сейчас в нем более 20 тыс. человек. Подробнее на сайте: http://segezha-group.com.

АО «Лесосибирский ЛДК №1»