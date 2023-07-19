В Свердловской области площадь лесных пожаров за сутки сократилась в два раза

За минувшие сутки площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась в два раза до 2,2 тыс. га. В департаменте информационной политики сообщили, что сейчас в регионе локализованы три пожара в Верхнепышминском, Кировградском и Невьянском районах.

Накануне спасатели смогли потушить лесной пожар в Невьянском районе площадью 1,7 тыс. га, а также возгорание в Гаринском районе (0,6 га). Сейчас с огнем борются более 200 человек, привлечено 35 единиц техники.

Ранее губернатор Евгений Куйвашев ввел в лесах региона режим ЧС. Также на территории области действует особый противопожарный режим. Свердловчанам запрещено разводить костры, использовать открытый огонь, сжигать мусор и сухую траву.

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