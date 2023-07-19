В Петербурге с начала года зарегистрировали 80 случаев кори

В медицинских учреждениях Петербурга за первые шесть месяцев 2023 года выявлено 80 случаев заболевания корью. Об этом рассказала глава отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по городу Ирина Катаева.

По ее словам, 35 человек из заболевших — дети, 20% — заразились корью не в России, а во время пребывания заграницей. «Из этих 80–20% приходятся на завозные случаи»,— добавила госпожа Катаева.

При этом в конце мая в городе было выявлено 49 случаев заболевания корью. Из них 23 человека — дети.

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