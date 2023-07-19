Полиция проверит сведения о нападении на женщину в автобусе в Сочи

Полиция начала проверку сведений о нападении мужчины на пассажирку городского автобуса в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Фото: пресс-служба полиции Сочи
В управлении зарегистрировали обращение по факту произошедшего. Нападавшего разыскивают.
В соцсетях распространились сведения о том, что во время движения в одном из городских автобусов пассажир стадл вести себя агрессивно после просьбы отойти в сторону. Он громко ругался, после чего схватил женщину за руки и стал угрожать окружающим «выкинуть их из автобуса».
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