Полиция проверит сведения о нападении на женщину в автобусе в Сочи

Полиция начала проверку сведений о нападении мужчины на пассажирку городского автобуса в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба полиции Сочи Фото: пресс-служба полиции Сочи

В управлении зарегистрировали обращение по факту произошедшего. Нападавшего разыскивают.

В соцсетях распространились сведения о том, что во время движения в одном из городских автобусов пассажир стадл вести себя агрессивно после просьбы отойти в сторону. Он громко ругался, после чего схватил женщину за руки и стал угрожать окружающим «выкинуть их из автобуса».

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram