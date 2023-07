Последние из парижан

Во время июльской Недели высокой моды ювелирные дома с Вандомской площади и независимые ювелиры представляли новые коллекции. Хотя большинство из них отчитались еще до начала Недели, рассказываем о новинках оставшихся верными традициям.



Boucheron: More is More

Поп-арт, яркие краски арт-группы «Мемфис» и геометрические фигуры на мудборде креативного директора Boucheron Клер Шуан — в этом году она посвятила свою летнюю коллекцию More is More радости и вышла за рамки строгих правил. Шуан начала работу над ней два года назад во время локдауна, отсюда и желание добавить как можно больше красок. Помимо колец, браслетов и серег самых причудливых форм, есть несколько необычных предметов, например: заколка-бант, как будто нарисованная Роем Лихтенштейном, из магния (он на 30% легче алюминия) и ярко-красного биоацетата (из него делают солнцезащитные линзы), украшенная бриллиантами, резинка для волос с шаром из цаворитового паве и кубом из титана и перламутра и шнурки для худи, которые можно носить как серьги, из желтого золота, оникса и бриллиантов.

Fendi: Triptych

Итальянский дом запустил линию высокого ювелирного искусства под руководством наследницы семейной династии Дельфины Делеттре Фенди. Каждому силуэту с кутюрного показа Кима Джонса соответствовали украшение и шкатулка из кожи аллигатора. В дебютной коллекции 30 украшений, и она делится на три части. Первая, под названием Roma Rosa, с розовыми сапфирами, шпинелью и бриллиантами, посвящена Риму и его розовому мрамору, фрескам и мозаикам. Вторая — Gioiello Gallo, с желтыми, зелеными и оранжевыми сапфирами, желтыми и белыми бриллиантами, обыгрывает желтый цвет дома и краски римского неба. Третья — Bianco Brillante посвящена архитектурным мотивам: все сеты выполнены из белого золота с паве из бесцветных бриллиантов, повторяющих форму логотипа дома — double F.

Messika: Midnight Sun

Валери Мессика отметилась коллекцией Midnight Sun («Солнце полуночи»), вдохновленной самыми яркими вечеринками семидесятых в клубах Studio 54, Le Palace и Chez Regine и их героями — Энди Уорхолом, Грейс Джонс, Лайзой Минелли и Фредди Меркьюри, зажигавшими на танцполе. Шоу-стопперы: колье Glitter Fever с 15 желтыми бриллиантами весом от 2 до 15 кар и бриллиантовым паве и массивный чокер Ultimate Party с 20-каратным желтым бриллиантом огранки груша и 9-каратным бесцветным бриллиантом огранки кушон, которые символизируют, по словам Валери Мессики, Лайзу Минелли и Дайану Росс.

De Beers: Metamorphosis Chapter II

«Высокая ювелирка — это всегда воплощение искусства и мастерства, но это не мешает ей быть удобной и веселой». Так рассуждает о второй главе ювелирной коллекции Metamorphosis ее создательница Селин Ассимон. В основе коллекции 37 украшений (20 из них — трансформеры), символизирующие четыре сезона. Весна — это лепестки царской протеи, одного из главных цветков Африки, где De Beers добывает свои камни, из белого и розового золота с бриллиантовым паве. Лето — витиеватые аммониты в оправе из желтого золота в окружении желтых и белых бриллиантов. Осень — огненные эмалевые листья, украшенные белыми и шоколадными бриллиантами. Зима — сет из бесцветных бриллиантов и пластин из белого золота с гравировкой, напоминающей ледяные узоры.

Elie Top: Twist

Отправная точка коллекции Twist (правильнее будет перевести как «кручение») парижского ювелира Эли Топа, чье имя знакомо по годам его работы на Ив Сен-Лорана и Альбера Эльбаза,— кольца-змеи. Их изгибы натолкнули его на мысль о плавных движениях и необычайных поворотах. Результат: фигуративные серьги с драгоценными змеиными глазами из желтых сапфиров, украшенные рубинами или изумрудами, браслет-манжета, обвивающая руку, поэтические сеты с графичным узором из золота и состаренного серебра, где обладательница может решать сама — носить их стороной с бриллиантами или нет, скрывая камни от посторонних глаз.

Ana Khouri: Exhibition at Christie`s

После трехлетнего перерыва бразильский ювелир Ана Хури вернулась в Париж с масштабной выставкой в аукционном доме Christie`s, где она представила 45 новых украшений. Сеты Хури, находящиеся на стыке украшений и скульптур, всегда отличаются необычными формами и драгоценными камнями, добытыми экологичным образом. На этот раз среди мастерписов — колье из золота и древесины бразильского розового дерева (любимый материал Хури) с зеленым турмалином, золотое колье с бриллиантовым паве с центральным рубеллитом в 42 кар, невесомые каффы из белого золота с бриллиантами огранки груша общим весом 7,5 кар и минодьер из аметиста и бриллиантов.

Лидия Агеева