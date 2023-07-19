Один день, чтобы справиться с неудачей

Команда студентов из Московского политехнического университета разработала платформу с функционалом карьерного портала и приложения для управления процессами стажировок. Проект признан одним из лучших на конкурсе «Лидеры цифровой трансформации». Победители получили 1 млн руб..



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Команда студентов из Московского политехнического университета

Фото: mospolytech.ru Команда студентов из Московского политехнического университета

Фото: mospolytech.ru

Платформа, созданная командой, представляет собой удобный инструмент для поиска и управления процессами стажировок в правительстве Москвы. Основные функциональные возможности платформы включают цифровой документооборот, автоматизацию бизнес-процессов и систему мэтчинга стажеров и наставников.

Над проектом работали одногруппники Савелий Грабовый, Дарья Сёмина, Иван Елисеев и Сергей Потиханов, которые учатся на третьем курсе направления «Веб-технологии» факультета информационных технологий. Савелий Грабовый был фронтменом команды, он отвечал за генерацию идей и проектирование платформы, в то время как остальные участники занимались разработкой и кодированием приложения.

«Накануне финальной презентации при личной встрече с экспертами мы узнали, что ключевая функциональность, на которой мы сосредоточились в своем решении, оказалась неудачной. Однако мы сумели внести необходимые коррективы в проект, презентацию и текст питча в течение одного дня»,— рассказывает студент Московского политеха Сергей Потиханов.

У участников хакатона было 21 задание на выбор. Через месяц подготовки начался основной этап разработки решения уже по подробному техническому заданию от экспертов.

Татьяна Мейлахс