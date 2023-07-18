В селах Кубани до конца года обновят 72 отделения «Почты России»

До конца 2023 года в Краснодарском крае планируют завершить обновление 72 отделений «Почты России». В них уже идут ремонтные работы, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Здания оборудуют для маломобильных граждан пандусами и кнопками вызова персонала. В них также разместят «медицинский уголок», где можно будет измерить давление, уровень кислорода в крови и температуру тела.

В отделениях после ремонта появятся новые актуальные для малых поселений услуги. К примеру, люди смогут распечатать там документы и получить корреспонденцию в цифровом формате. Модернизация сети повысит доступность услуг и качество обслуживания в селах.

Татьяна Ручкина

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