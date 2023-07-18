Главные новости за 18 июля. Белгород, Воронеж, Курск, Орел, Тамбов

Пятеро мирных жителей пострадали при обстреле поселка Шамино Белгородской области. Один находятся в реанимации.

Обвинение запросило пожизненный срок для Виктора Мирского за убийство трех человек и нападение на отдел полиции в Воронежской области. Она раскаивается только за убийство мальчика.

В Курской области в результате обстрела ВСУ произошел пожар на предприятии. Он был оперативно потушен.

Глава департамента промышленности и транспорта Воронежской области Александр Десятириков покидает пост 19 июля. Причины отставки не сообщаются.

Тамбовские депутаты предложили освободить участников спецоперации от обучения для получения водительских прав категорий «А» и «В». По их мнению, инициатива позволит бойцам «оперативно получить водительские права и использовать транспортные средства, в том числе для реализации служебных задач» в ходе проведения СВО.

Следователи спустя четыре года нашли подозреваемого в покушении на убийство воронежского чиновника Николая Фролова. По данным СКР, это местный бизнесмен Андрей Богомазов.

В очаге заболевания корью в Курске уже зарегистрировано 70 случаев инфекции. Все заболевшие не привиты по причине отказов.

Задержан мужчина по подозрению в убийстве бойцов ЧВК «Вагнер» в Воронежской области. По данным СМИ, убитые якобы отказались участвовать в мятеже 24 июня.

Бывший сотрудник «Орелводоканала» Геннадий Гришин получил шесть лет строгого режима за взятки. В 20177–2022 годах он получил более 1 млн рублей.

Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала на пост главы 19-го арбитражного апелляционного суда его действующего председателя Александра Бумагина.

С торгов за почти 26 млн рублей продана небольшая часть активов трех тамбовских оборонных заводов. Имуществом заинтересовался местный бизнес.

В Воронежском опорном вузе уволен второй за год проректор по воспитательной работе и молодежной политике. Вместо Антона Акопяна пост займет Анна Свиридова.