Белгородскому губернатору пожаловались на нехватку хлеба в магазинах в Шебекино

В ходе прямого эфира в соцсетях губернатор Вячеслав Гладков прокомментировал сообщение жительницы Шебекино о нехватке хлеба в магазинах.

Женщина рассказала, что на днях не обнаружила хлебобулочных изделий в «Магните» и в еще одном продуктовом магазине на Октябрьской улице. Она попросила чиновника обеспечить наличие продуктов в торговых точках.

«Мне кажется вы немного сгущаете краски. Иногда хлеба не бывает не только в магазине «Магнит» в районе машзавода в связи с оперативной обстановкой в Шебекино. Его иногда не бывает и в Старом Осколе, он иногда заканчивается в магазинах Белгорода и Алексеевки. Проверяли цены, это больше меня волновало, смотрим за этим внимательно. Поставки все осуществляются вовремя. Еще раз перестрахуемся, поговорим с владельцами», — сказал господин Гладков.

Глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов пояснил женщине, что реализуемый ассортимент в продовольственных магазинах действительно существенно меньше из-за временной приостановки деятельности и последствий, связанных с порчей товаров. «Количество скоропортящегося товара и всего остального ассортимента на витринах магазинов будет увеличиваться по мере роста спроса, связанного с возвращением жителей. На сегодняшний день уже работает 35 продовольственных магазинов в городе Шебекино», — сказал чиновник.

Сергей Толмачев

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