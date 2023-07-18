В среднем ярославцы тратят в магазинах 720 рублей

Средний чек по безналичной оплате товаров и услуг в Ярославской области составил 720 руб. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным банка, ярославцы в 32 раза чаще расплачиваются картой, чем наличными, а средний чек по безналичной оплате составил 720 руб. Кроме того, у каждого жителя региона старше 14 лет в среднем на руках по 3 банковские карты.

Однако чаще всего ярославцы пользуются переводами. Согласно статистике Банка России, население области переводит в 1,3 раза больше денег, чем платит безналично, а средняя сумма перевода — 5 тыс. руб.

Алла Чижова