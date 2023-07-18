Роспотребнадзор начал эпидрасследование после отравления 12 детей в Туапсинском районе

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю начало расследование после острой кишечной инфекции у 12 детей в Туапсинском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В пищеблоке базы отдыха «Парус» в Шепси, где были размещены спортсмены из Московской области, специалисты отобрали пробы продуктов, питьевой воды, а также взяли смывы с объектов внешней среды и биоматериал от пострадавших. Это поможет установить причину произошедшего.

«Обращаем внимание, что водные рекреации поселка Шепси, где находились несовершеннолетние, в зону подтопления Туапсинского района не попали. Ситуация остается на контроле управления»,— отметили в Роспотребнадзоре.

12 детей и их тренер были госпитализированы с отравлением после купания в море в Туапсинском районе, несмотря на введенный с 12 июля запрет из-за неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки. Сообщается, что жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

Татьяна Ручкина

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