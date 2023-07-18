Тракториста из Анапского района будут судить за убийство 22-летней давности

В Темрюке будут судить жителя Анапского района, который совершил убийство в 2001 году. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю

Рано утром 22 мая 2001 года 16-летний подросток и его друг приехали к 35-летнему знакомому последнего в станицу Старотитаровскую, чтобы занять деньги. Мужчина был недоволен ранним приездом подростков, из-за чего между ними произошел конфликт. В ходе него подросток дважды выстрелил в хозяина дома из своего охотничьего ружья, от чего мужчина скончался.

После подросток сбежал и спрятал оружие. Своего знакомого подросток запугал, что, если его поймают, он скажет правоохранителям о его участии в преступлении. Поэтому знакомый никому не сообщал о произошедшем до настоящего времени.

Тогда было возбуждено уголовное дело об убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ), но личность напавшего установить не удалось. Следователи заново отработали круг знакомых потерпевшего и изучили показания свидетелей. В итоге они установили личность подозреваемого, которым оказался 39-летний тракторист из Анапского района. В ходе предварительного следствия ему предъявили обвинение в убийстве. Он признал свою вину и дал признательные показания. Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

Татьяна Ручкина

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