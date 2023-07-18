На Кубани прогнозируют сильные дожди, град и подъем воды в реках

На территории Краснодарского края c 19 по 20 июля местами ожидается сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 м/с. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

В Геленджике и Туапсинском районе на реках Черноморского побережья ожидаются подъемы уровней воды, местами с превышением неблагоприятных отметок. На участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем.

По данным Краснодарского ЦГМС, 19 июля в регионе будет наблюдаться переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Утром и днем в отдельных районах края прогнозируется сильный дождь. Ветер составит 5-10 м/с, местами с порывами до 12-14 м/с. Температура воздуха днем будет 26…31°; ночью 15…20°, на Азовском побережье 18…23°, местами в предгорных районах 11…16°. В горах ночью ожидается 9…14°, днем 20…25°; на Черноморском побережье ночью 17…22°, днем 25…30°.

В Краснодаре 19 июля ожидается переменная облачность. Ночью будет без существенных осадков, днем кратковременный дождь и гроза. Временами ожидается сильный дождь. Ветер составит 5-10 м/с, при грозе порывы будут до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью ожидается на уровне 18…20°, днем 28…30°.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram