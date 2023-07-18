На Кубани региональным маткапиталом воспользовались почти 3 тысячи многодетных семей

С начала 2023 года в Краснодарском крае уведомления на региональный маткапитал получили 4,8 тыс. многодетных семей. Воспользовались им более 2,9 тыс. семей, сообщает пресс-служба администрации региона.

Деньги на улучшение жилищных условий направили почти 2 тыс. семей. Еще 779 решили использовать полученные средства на образование детей, а 179 – на газификацию жилья на территории Кубани. Еще одна семья направила региональную помощь на медицинскую реабилитацию ребенка.

Размер регионального маткапитала ежегодно индексируют. В этом году он составляет более 147 тыс. руб.

За последние пять лет число многодетных семей на Кубани увеличилось на 34%, до 94 тыс. В них воспитываются более 305 тыс. детей.

Татьяна Ручкина

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