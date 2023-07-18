За неделю на Кубани выявили 83 случая COVID-19

С 10 по 16 июля в Краснодарском крае зарегистрировали 83 случая коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре за неделю выявили около 40 случаев, в Сочи — 12, в Усть-Лабинском районе — шесть. По три человека заразились в Горячем Ключе, Новороссийске и Крыловском районе, по два — в Геленджике, Кавказском, Красноармейском, Лабинском и Мостовском районах. Еще по одному случаю выявили в Анапе, Армавире, Апшеронском, Белореченском, Кореновском, Новокубанском, Приморско-Ахтарском, Успенском и Туапсинском районах.

Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 363 468 случаев ковида. Из них с выздоровлением выписали 352 159 человек, скончались — 11 218 пациентов.

Татьяна Ручкина

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