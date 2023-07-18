С начала лета в кемпингах и глэмпингах Кубани отдохнули 10 тысяч туристов

С начала лета в кемпингах и глэмпингах Краснодарского края отдохнуло около 10 тыс. человек. Как сообщает пресс-служба администрации региона, заполняемость объектов составила 72%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В минтуризме края объясняют, что в последние три года на отдых в кемпингах и глэмпингах стабильный спрос. На него влияют улучшение условий размещения, а также увеличение количества автотуристов, внутренних региональных и туристов из соседних регионов.

Только в этом году за счет поддержки по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» на Кубани открыли около природных достопримечательностей 13 новых объектов. Всего в регионе работает 61 кемпинг и около 30 глэмпингов.

Татьяна Ручкина

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