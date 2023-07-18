После вспышки острой кишечной инфекции в детском лагере под Воронежем нашли просроченные продукты

Прокуратура Новоусманского района Воронежской области возбудила административное дело о «нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения» (ст. 6.6 КоАП РФ, для должностных лиц — штраф от 5 до 10 тыс. руб.) в отношении директора детского лагеря «Юность», в котором произошла вспышка острой кишечной инфекции. Об этом сообщили в ведомстве.

По данным регионального управления Роспотребнадзора на 5 июля, лагере было зарегистрировано десять случаев с подозрением на инфекцию.

Поводом для возбуждения дела стали выявленные в ходе прокурорской проверки нарушения, в частности, нахождение в учреждении просроченных продуктов и продуктов без маркировки. Также в лагере нарушались требования пожарной безопасности и законодательство о лицензировании, считают в надзорном органе.

Прокуратура направила материалы дела в региональное управление Роспотребнадзора для рассмотрения по существу. Директору учреждения внесли представление об устранении нарушений — он принял соответствующие меры.

Деятельность лагеря, который должен был возобновить работу 15 июля, взята на контроль прокуратуры. Также правоохранители продолжают следить за расследованием возбужденного региональным СКР уголовного дела об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ч.1 ст. 238 УК, до двух лет колонии).

Алина Морозова

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