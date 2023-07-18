На Кубани убрали более 47% посевных площадей

В Краснодарском крае убрали почти 900 тыс. га, что составляет более 47% посевных площадей. Сроки сбора урожая растянулись из-за непогоды. Всего в регионе намолотили уже 5 млн тонн зерна, сообщает пресс-служба администрации региона.

«Важно собрать весь урожай быстро, без потерь, максимально сократив сроки жатвы, которые растянулись из-за непогоды. Несмотря ни на что, край, как и всегда, обязан обеспечить продовольственную безопасность страны. Для этого необходимо мобилизовать все силы и ресурсы»,— отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Его заместитель Андрей Коробка отметил, что на прошлой неделе из-за ливней темпы уборочной кампании действительно снизились. Но сейчас жатва снова набрала обороты: ежедневно в регионе убирают около 100 тыс. га. В крае уже собрали более 1,5 млн тонн озимого ячменя и свыше 3,6 млн тонн пшеницы.

Андрей Коробка отметил, что сейчас актуален вопрос сушильных комплексов, которых в регионе насчитывается около 240. Элеваторы принимают зерно на хранение в штатном режиме. Главной задачей сейчас является уборка семенных посевов, которую нужно завершить до начала кампании под урожай будущего года. После займутся уборкой полеглых посевов и тех, что подвержены зарастанию, а в конце приступят к крепким и неосыпающимся. Вице-губернатор отметил, что особое внимание нужно уделить подготовке почвы под озимый рапс, поскольку он является стратегически важной сельхозкультурой.

Глава Кубани отметил, что на высокие урожаи пшеницы влияет собственная селекция. По его словам, нужно улучшать сорта и по другим культурам. Для этого в крае есть мощная селекционная база, технические возможности, опыт агрономов и господдержка.

Татьяна Ручкина

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