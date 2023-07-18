Белгородцам запретили выгуливать домашних животных во дворах многоэтажек и заходить с ними в магазины

Правительство Белгородской области выпустило постановление об утверждении дополнительных требований к содержанию домашних животных на территории региона. Оно вступило в законную силу. Документ подписал губернатор Вячеслав Гладков, ответственность за исполнение решений возложена на его заместителя Юлию Щедрину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Белгородцам запретили содержать и кормить питомцев в лифтах, коридорах, подвалах, входных группах, лестничных площадках, чердаках, крыльце, подземных парковках, а также на придомовых территориях. Организации, учреждения и индивидуальные предприниматели теперь обязаны оборудовать специальные помещения или места для содержания животных с соблюдением условий безопасности для окружающих.

Согласно документу, владельцы домашних животных должны пресекать у них проявление агрессии к окружающим людям и другим животным, предотвращать причинение вреда здоровью и имуществу граждан и юрлиц, иначе им придется возмещать причиненный ущерб. Также постановление запрещает белгородцам наносить питомцам побои и травмы, убивать их, за исключением случаев «необходимости прекращения переносимых физических страданий нежизнеспособных животных при наличии достоверно установленного ветеринаром тяжелого неизлечимого заболевания или неизлечимых последствий острой травмы». Процедура усыпления должна проводиться ветеринаром «гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть».

Выгуливать животных можно только на специализированных площадках, определяемых органами местного самоуправления. Установлен запрет на посещение с домашними животными помещений, занимаемых магазинами, организациями общественного питания, медицинскими и образовательными организациями, организациями культуры и другими, если на входе в них указана соответствующая информация. Кроме того, владелец домашнего животного или лицо, осуществляющее выгул, должны не допускать загрязнения, повреждения, уничтожения питомцами элементов благоустройства, включая цветники и зеленые насаждения, обеспечивать устранение загрязнений дворов и помещений общего пользования многоквартирных домов, вызванных действиями питомца или продуктами его жизнедеятельности. Запрещается выгул домашних животных лицами, не способными в силу возраста и (или) физического развития контролировать действия собак; находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения; признанными недееспособными. Собак, находящихся на свободном выгуле вне установленных мест, будут отлавливать и помещать приют.

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Алина Морозова

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