Рыбинск выделил 5,3 млн рублей на ремонт муниципальных квартир

Администрация Рыбинска в 2023 году выделила 5,3 млн руб. на ремонт 8 однокомнатных и двухкомнатных квартир для учителей и еще 25 жилых помещений. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска

По словам господина Рудаков, городу принадлежат 50 свободных квартир, 113 комнат в коммунальных квартирах и 178 — в общежитиях. Однако некоторые помещения пустуют из-за плохого состояния. И в этом году, как отметил глава Рыбинска, впервые за много лет администрация финансирует ремонт муниципального жилья.

Алла Чижова