В Курске много желающих служить в армии и почти 600 уклонистов

В завершившийся весенний призыв в армию отправились 400 курян. Об этом на пресс-конференции рассказал военный комиссар Центрального и Сеймского округов Курска Игорь Ясько.

По его словам, около 80% призывников будут служить в подразделениях Западного военного округа. Кроме того, 25 человек отправились в ВДВ, еще три — в президентский полк.

Игорь Ясько отметили, что желающих служить в этом призыве «было очень много»: «Некоторые ребята не смогли попасть в ряды Вооруженных сил РФ этой весной. Пойдут служить осенью», — рассказал военком.

В то же время в Курске насчитывается почти 600 уклонистов. Господин Ясько отметил, что осенью им необходимо самостоятельно в течение двух недель после указа прийти в военкомат, в котором они состоят на воинском учете. Иначе на людей начнут распространяться «ограничения на управление автотранспортом, получение прав на управление транспортным средством».

Военком также рассказал, что с 2024 года призыву подлежат граждане от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, а в 2026 году — от 21 до 30 лет. Однако те, кому исполнилось 18 лет, могут написать специальное заявление в призывную комиссию для зачисления на службу: «Это не запрещено».

Александр Прытков

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