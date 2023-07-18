«Теплоэнерго» начало работу по долгосрочной концессии объемом 40 млрд рублей

АО «Теплоэнерго», администрация Нижнего Новгорода и правительство Нижегородской области заключили концессионное соглашение сроком на 25 лет, предусматривающее вложение 40 млрд руб. инвестиций в объекты теплоснабжения Нижнего Новгорода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как пояснили в компании, долгосрочная концессия позволит «Теплоэнерго» комплексно модернизировать котельные и тепловые сети с использованием как собственных, так и заемных средств. При этом параметры концессионного соглашения не предусматривают роста тарифов сверх рекомендованных РСТ величин. Передаче теплоснабжающего хозяйства Нижнего Новгорода в управление и пользование «Теплоэнерго» предшествовали несколько лет подготовительной работы. Компания совместно с КУГИ проводили ревизию, сверку и оформление муниципального имущества, относящегося к теплоснабжению города.

Иван Сергеев