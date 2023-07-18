В Сочи за полгода количество преступлений снизилось на 2,6% в целом. Также уменьшилось и количество отдельных видов правонарушений, сообщает пресс-служба администрации курорта. Начальник УВД по Сочи Сергей Огурцов отметил, что сочинскому гарнизону полиции удалось выполнить поставленные МВД РФ и главком приоритетные задачи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Сочи Фото: пресс-служба мэрии Сочи

«На сочинских правоохранителях лежит большая нагрузка: высокий курортный сезон, а также многочисленные городские, общероссийские и международные события, проходящие на курорте, требуют максимальной концентрации усилий»,— отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

За полгода полицейские обеспечили охрану общественного порядка при проведении более 650 общественно-политических и спортивно-массовых мероприятий. Всего на них работали более 20 тыс. сотрудников органов внутренних дел, 14 тыс. из которых — личный состав УВД Сочи, а также 795 сотрудников Росгвардии. При подготовке и проведении заседания Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета проделан большой объем работ во взаимодействии с УФСБ РФ, ФСО, Росгвардией, прокуратурой, СК и мэрией.

За полгода полицейские выявили более 1,5 тыс. лиц, совершавших противоправные деяния, расследовали более 2 тыс. преступлений, увеличили раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений. Кроме того, на 100% была обеспечена раскрываемость преступлений, имевших широкий общественный резонанс. Полицейские также раскрыли 187 преступлений прошлых лет и привлекли к уголовной ответственности 108 человек. На 3,4%, до 211, увеличилось количество расследуемых преступлений с дистанционными видами мошенничества, за что к уголовной ответственности привлекли 134 человека.

В части борьбы с наркопреступностью за полгода выявили 628 преступлений. Из незаконного оборота полицейские изъяли более 15,5 кг запрещенных веществ и пресекли деятельность одной нарколаборатории. В Роскомнадзор направили 57 требований по блокировке противозаконного контента.

Полицейские Сочи также нашли 120 граждан, находящихся в розыске. 116 из них обвинялись в совершении преступлений. Благодаря возможностям интеллектуальных камер видеонаблюдения системы «Купол» были раскрыты особо тяжкие преступления прошлых лет.

Татьяна Ручкина

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