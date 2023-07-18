Белгородэнерго обеспечило электроснабжение главной насосной станции в Разумном

Филиал «Россети Центр» – «Белгородэнерго» подключил к сетям главную канализационно-насосную станцию в п. Разумное Белгородского района. Крупному водному объекту, построенному в рамках областной программы обеспечения жителей региона качественным водоснабжением и водоотведением, энергетики выделили 195 кВт мощности.

Фото: Белгородэнерго

Водные сооружения являются жизнеобеспечивающими, поэтому бесперебойность подачи электроэнергии и резервирование их питания выходит для Белгородэнерго на первый план. Для надежного электроснабжения КНС филиал построил две трансформаторные подстанции, 160 метров кабельных и воздушных линий электропередачи 0,4-10 кВ. На станции установлены специальные коммутационные аппараты, которые смогут в автоматическом режиме переключать подачу электроэнергии с одного источника питания на другой, что позволит насосному оборудованию работать без сбоев и выполнять своевременное водоотведение в домах п. Разумного.

Помимо разуменской КНС, энергетики в течение этого года подключили к сетям 61 новый объект водной инфраструктуры суммарной мощностью 1539 кВт. Максимальный объем работ по подаче электроэнергии водозаборам, станциям водоподготовки, КНС пришелся на Ракитянский, Борисовский, Корочанский, Краснояружский районы, Алексеевский, Валуйский, Шебекинский и Яковлевский городские округа.

«Обеспечение электроснабжения объектов водоснабжения и водооотведения мы держим на особом контроле: в кратчайшие сроки строим для них сети и выделяем необходимую водной инфраструктуре мощность. Со своей стороны стараемся делать все возможное, чтобы жителям региона поступала чистая питьевая вода, поскольку от этого зависит комфорт и качество жизни людей», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Антон Герасимов.