В Ярославле бывшая медносамоварная мастерская попала в реестр ОКН

В единый государственный реестр объектов культурного наследия включен «Дом жилой Адольфова», 1886 года, расположенный на улице Трефолева, 11 в Ярославле. Об этом сообщили в региональном департаменте охраны ОКН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Дом жилой Адольфова», Трефолева,11

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ «Дом жилой Адольфова», Трефолева,11

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Историческое здание включено в качестве ОКН местного значения «Дом жилой Адольфовых. Архитектор Н.И. Поздеев». В департаменте подчеркнули, что утверждение предмета охраны памятника позволит спланировать работы по сохранению объекта культурного наследия. В декоре фасада использован «французский» вид облицовки первого этажа.

В 19 веке на месте здания располагался сад. В 1889 году часть сада, в которой располагалось здание, перешла во владение ярославского мещанина Василия Адольфова. По данным на конец 19 века, в подвале дома и на первом этаже находилась медносамоварная мастерская владельца и его квартира, на втором этаже семь квартир сдавали в наем.

В 1919 году здание было муниципализировано из собственности господина Адольфова и до конца века использовалось под жилье, а потом под размещение учреждений. В 1993 году здание было включено в перечень вновь выявленных памятников истории и культуры Ярославской области.

Сейчас здание находится в частной собственности и используется под конторы и заведения сферы услуг.

Алла Чижова