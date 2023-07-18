На Ярославскую область идет гроза с градом

В Ярославской области вечером 18 июля ожидаются гроза с ливнем, град, сильный дождь и усиление ветра. Об этом предупреждает региональное МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

По данным ведомства, неблагоприятные погодные условия сохранятся до 11 часов 19 июля. В МЧС предупредили, что прогнозируется вероятность засора ливневых стоков, затруднений в работе транспорта, увеличения количества ДТП, повреждения линий связи, нарушений в системе ЖКХ, обрушения ветхих крыш, конструкций, строительных кранов.

Алла Чижова