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На Ярославскую область идет гроза с градом

В Ярославской области вечером 18 июля ожидаются гроза с ливнем, град, сильный дождь и усиление ветра. Об этом предупреждает региональное МЧС.

Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

По данным ведомства, неблагоприятные погодные условия сохранятся до 11 часов 19 июля. В МЧС предупредили, что прогнозируется вероятность засора ливневых стоков, затруднений в работе транспорта, увеличения количества ДТП, повреждения линий связи, нарушений в системе ЖКХ, обрушения ветхих крыш, конструкций, строительных кранов.

Алла Чижова

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