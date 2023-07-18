В ВГТУ уволен второй за год проректор по воспитательной работе и молодежной политике

Антон Акопян покидает пост проректора по воспитательной работе и молодежной политике Воронежского государственного технического университета (ВГТУ). Об этом сообщил профком опорного вуза.

«Причины этого и дальнейшие планы нам пока неизвестны»,— заявили представители профкома. На сайте вуза господин Акопян указан как исполняющий обязанности декана культурно-просветительского факультета — эту должность он занимал ранее.

По словам представителей организации, господин Акопян «прошел долгий путь становления в университете, имеет богатейший опыт в воспитательной, общественной деятельности, в движении студенческих отрядов». Проректором он стал в январе 2023 года.

Последние пять лет эту должность занимал Антон Ходунов, контракт с которым неожиданно для него не продлили. Об этом господин Ходунов сообщил на своей странице во «ВКонтакте» в конце декабря 2022 года.

В пресс-службе университета сообщили, что с 17 июля приказом ректора ВГТУ Дмитрия Проскурина проректором по воспитательной работе и молодежной политике назначена Анна Свиридова. Она отучилась в опорном вузе, начала работать в нем с 2008 года как специалист профсоюзной организации студентов. В 2011 году стала сотрудником управления воспитательной работы, в 2019 году заняла пост программного директора центра коллективной работы «Точка кипения ВГТУ».

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Алина Морозова

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