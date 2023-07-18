Аварийно-спасательную службу Воронежской области возглавил Роман Голомедов

Приказом директора казенного учреждения «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области» начальником аварийно-спасательной службы региона назначен Роман Голомедов. Об этом сообщило учреждение.

Господин Голомедов родился в 1977 году в селе Перлевка Семилукского района Воронежской области. Окончил пожарно-техническое училище МВД РФ (специальность «Техник противопожарной защиты»), Воронежский институт МВД России (специальность «Юриспруденция»). Ранее возглавлял пожарно-спасательную часть №61 в селе Землянск Семилукского района.

В начале июля директором учреждения был назначен Юрий Гущин, ранее занимавший должность замдиректора пожарной службы Воронежской области.

Алина Морозова

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