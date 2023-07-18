На Кубани по направлению к Крымскому мосту пробка из машин достигла 4 км

По данным оперштаба Краснодарского края, в Темрюкском районе по направлению к Крымскому мосту образовалась очередь около 4 км. Как пишет Telegram-канал «Главный мост: оперативная информация», на 14:00 в очереди со стороны Тамани стоят 780 машин, со стороны Керчи — 773. Время ожидания с обеих сторон составляет по два часа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперштаб Кубани Фото: Оперштаб Кубани

Со стороны Краснодарского края работают 50 постов досмотра, на которых дежурят экипажи ДПС. Вдоль трассы установлены 19 биотуалетов, организованы три пункта раздачи воды.

На перехватывающей парковке на 130-м км (р-н АЗС «Лукойл») нет автомобилей, следующих в Крым. На стоянке в районе станицы Старотитаровской находится 18 авто. На ее территории есть гостиница, столовая, а также стационарные туалеты и душ.

На парковке по направлению к Керченской переправе в районе поселка Ильич размещены 57 легковых автомобилей, владельцы которых переправились в Керчь на паромах, а также 31 грузовик. На парковке раздают питьевую воду, установлены шесть биотуалетов, работают полевые кухни с горячим питанием.

На Керченской переправе работают паромы «Мария», «Лаврентий» и «Керченский-2». Они уже перевезли 230 легковушек, 249 грузовых машин и 1379 пассажиров. Организован трансфер пассажиров без транспортных средств в порт к паромам, а для прибывших пассажиров из Керчи — на автовокзал Темрюка.

Татьяна Ручкина

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