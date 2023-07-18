Заболеваемость коронавирусом в Черноземье за неделю снизилась на 8,3%

За неделю с 10 по 16 июля в регионах Черноземья было выявлено 220 случаев коронавируса (неделей ранее — 240, снижение на 8,3%). Это следует из данных федерального оперштаба. Общее число заболевших с начала 2020 года по 16 июля 2023-го достигло 1 306 303.

Выздоровело за неделю 289 пациентов (всего 1 283 321), умерло два (22 140).

В Белгородской области выявили 35 случаев (неделей ранее — 32, всего — 173 898). Выздоровели 36 пациентов (неделей ранее — 32, всего — 171 270). Летальных исходов, как и неделей ранее, не зафиксировано. С начала пандемии скончался 2 371 человек.

В Воронежской области выявили 126 случаев (неделей ранее — 134, всего — 506 915). Выздоровели 122 пациента (неделей ранее — 186, всего — 497 987), умерли двое (неделей ранее — двое, всего — 8 690).

В Курской области выявили пять случаев (неделей ранее — десять, всего — 155 827). Выздоровели 16 пациентов (неделей ранее — 34, всего — 153 271). Летальных исходов, как и неделей ранее, не зафиксировано. С начала пандемии в регионе скончались 2 545 человек.

В Липецкой области выявили 22 случая (неделей ранее — 32, всего — 183 870). Выздоровели 46 пациентов (неделей ранее — 30, всего — 179 813). Летальных исходов не зафиксировано (неделей ранее — один, всего — 4 004).

В Орловской области выявили 24 случая (неделей ранее — 19, всего — 140 732). Выздоровели 58 пациентов (неделей ранее — 52, всего 138 642). Летальных исходов, как и неделей ранее, не зафиксировано. С начала пандемии в регионе скончались 1 986 человек.

В Тамбовской области выявили восемь случаев (неделей ранее — 13, всего — 145 061). Выздоровели 11 пациентов (неделей ранее — 20, всего — 142 338). Летальных исходов, как и неделей ранее, не зафиксировано. С начала пандемии в регионе скончались 2 544 человека.

В целом по стране за неделю заразились 3 389 (22 971 107) выздоровели 4 643 (22 419 628) умерли 57 (399 772).

С середины мая 2023 года оперштаб, согласно постановлению правительства РФ, перестал публиковать ежедневную статистику. Оперативные данные по COVID-19 за прошедшую неделю публикуются по вторникам.

О динамике заболеваемости в макрорегионе читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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