Заключенного, подозреваемого в убийстве 14-летней давности, этапировали из Адыгеи в Симферополь

Мужчину, отбывающего наказание в колонии строгого режима в Адыгее, этапировали в Крым в связи с расследованием убийства 14-летней давности. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Крыму и Севастополю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СКР по Крыму и Севастополю Фото: пресс-служба СУ СКР по Крыму и Севастополю

По данным ведомства, в октябре 2009 года в Симферополе на улице Плотинной подозреваемый поссорился со своей новой знакомой и несколько раз ударил женщину камнем по голове, от чего та скончалась. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник спрятал тело в зарослях у водохранилища.

Долгие годы личность преступника не могли раскрыть, однако после нового изучения вещественных доказательств, имеющихся в деле, следователи обозначили подозреваемого. Рядом с телом убитой был обнаружен предмет с «геномным следом». После внесения данных в электронную базу было выявлено совпадение материала с 61-летним заключенным, отбывающим наказание за изнасилование подростка в 2017 году в колонии РК.

После повторного допроса и предъявления выявленных доказательств мужчина признал свою вину. Прибыв в Симферополь, он подробно рассказал о содеянном на месте преступления. К настоящему времени подозреваемому предъявлено обвинение, он ждет суда.

Анастасия Донскова

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