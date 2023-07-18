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На альтернативном маршруте в Крым зафиксировали 3 тысячи автомобилей

Не менее трех тысяч автомобилей направились в Крым по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Сообщение на направлении осуществляется в круглосуточном режиме. Для этого накануне в Херсонской и Запорожской областях отменили комендантский час на пути следования маршрута.

В настоящее время движение автотранспорта через Крымский мост осуществляется в реверсивном режиме по правой полосе конструкции из Тамани в Крым.

Анастасия Донскова

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