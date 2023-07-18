Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, в частности, как появилась конструкция гибкого браслета и как была создана фирменная змея в украшениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sothebys Фото: Sothebys

Есть украшения и часы, которые чуть ли не более узнаваемы, чем бренд, их создавший. Пожалуй, все знают, как выглядят J12 от Chanel Horlogerie или Royal Oak от Audemars Piguet, или браслет Love от Cartier. Часы и украшения Serpenti от Bulgari — совершенно точно из числа суперузнаваемых. В этом году они отмечают 75-летие.

По этому случаю открылась тематическая выставка в нью-йоркском районе Митпэкинг. Рассказал о ней в программе для сайта Sotheby’s старший вице-президент аукционного дома и главный по разделу «Украшения» в Америке Фрэнк Эверетт. Как справедливо замечает Фрэнк, змеи в ювелирном искусстве появились задолго до Bulgari. Вспомнить тут можно хоть украшения Клеопатры, хоть обручальное кольцо в виде змейки королевы Виктории.

В экспозиции тысячи экспонатов. Они рассказывают и о том, как в 1930-х появился тубогаз — конструкция гибкого браслета. Произошло это изначально в часах. И о том, как в 1960-х была создана узнаваемая змея. И это не только Serpenti, но и вообще украшения и драгоценные предметы на тему змей. Из последних овальный минодьер с гравированной змеей и бриллиантовой застежкой. В 1960-70-х в коллекции появились яркие цвета благодаря эмали, полудрагоценным и поделочным камням.

Далее выставка и Фрэнк переходят к рассказу о современных украшениях на тему. О чем же выставка не говорит, так это о том, что технологию гибкого браслета придумали не в Bulgari. Изобрели ее в Carlo Illario, ныне — Carlo Luca Della Quercia. Братья Карло, Винченцо и Луиджи Илларио открыли компанию в Валенце в 1920-х. Они создавали украшения для Fasano, Faraone и прежде всего Bulgari. Среди них и был гибкий браслет Serpenti.