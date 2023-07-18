Полиция проверит сведения о жителе Мостовского района, расстрелявшем кошку

Полиция начала проверку сведений, распространившихся в соцсетях, о жителе Мостовского района, расстрелявшем кошку из пневматического оружия. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В ведомстве уточнили, что в правоохранительные органы не поступали сообщения о данном инциденте.

Ранее в социальных сетях распространилась информация о жестоком обращении с животным.

Израненную кошку нашли на свалке, завернутую в целлофановый пакет. Животное доставили в ветклинику в Краснодаре. Рентген показал многочисленные ранения в области головы кошки. Врачи полагают, что животное частично утратит зрение. В настоящий момент жизни кошки ничего не угрожает, животное поправляется.

Анастасия Донскова

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